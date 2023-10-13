Об этом во время выступления на Kyiv International Economic Forum заявил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Он отметил, что применение современных технологий при переписи позволит уменьшить количество продублированной информации в госорганах, передает 24 Канал.

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Украина готова к переписи населения

Глава Минцифры заявил, что планы украинской власти по переписи населения действительно были на 2023 год. В частности, в этот процесс даже хотели привлечь такую известную компанию, как Apple, которая могла предложить инновации для ускорения переписи.

Кроме того, Федоров подчеркнул, что недавно Верховная Рада приняла закон, позволивший проводить "нулевой этап" переписи.

По сути, это такой цифровой первый шаг, когда мы верифицируем в реестрах информацию. Реестровая перепись. И уже понимаем количество людей, определенную структуру и тому подобное,

– отметил он.

Министр также отметил, что сегодня у украинской власти есть четкое понимание, как проводить современную перепись населения. Он подчеркнул, что перепись не будут проводить, ходя по квартирам.

"Чтобы меньше людей ходило по квартирам, и максимум все было собрано в режиме онлайн, или человек мог добавить всю информацию через Дию в несколько кликов", – сказал Федоров.

Он подчеркнул, что таким образом удалось разобраться с распределением данных, персонализацией. В то же время, по словам Федорова, наше государство стремится сделать эту перепись населения "по всем канонам Евростата и вообще мировой статистике".

Мы готовы к переписи населения. Но мы уже сейчас делаем определенные этапы регистровой переписи, когда верифицируется информация в реестрах и появляется качественная информация,

– заявил глава Минцифры.

Напоследок Федоров сказал, что министерство вводит определенный цифровой идентификатор, верифицирующий данные. Таким образом, у государственных органов не будет продублированной информации.

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