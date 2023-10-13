Про це під час виступу на Kyiv International Economic Forum заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він наголосив, що застосування сучасних технологій під час перепису дозволить зменшити кількість продубльованої інформації у держорганах, передає 24 Канал.

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Україна готова до перепису населення

Очільник Мінцифри заявив, що плани української влади щодо перепису населення справді були на 2023 рік. Зокрема, до цього процесу навіть хотіли залучити таку відому компанію, як Apple, яка могла запропонувати інновації для прискорення перепису.

Крім того, Федоров наголосив, що нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, що дозволив проводити "нульовий етап" перепису.

По суті це такий цифровий перший крок, коли ми верифікуємо в реєстрах інформацію. Реєстровий перепис. І вже розуміємо кількість людей, певну структуру тощо в різних розрізах,

– зазначив він.

Міністр також зауважив, що сьогодні в української влади є чітке розуміння, як проводити сучасний перепис населення. Він підкреслив, що перепис не проводитимуть, ходячи по квартирах.

"Щоб менше людей ходило по квартирах, і максимум все було зібрано в режимі онлайн, або людина могла додати всю інформацію через Дію в кілька кліків", – сказав Федоров.

Він наголосив, що таким чином вдалося розібратися з розподілом даними, персоналізацією. Водночас, за словами Федорова, наша держава прагне зробити цей перепис населення "за всіма канонами Євростату і взагалі статистикою світовою".

Ми готові до перепису населення. Але ми вже зараз робимо певні етапи реєстрового перепису, коли верифікується інформація в реєстрах і з'являється якісна інформація,

– заявив глава Мінцифри.

Наостанок Федоров сказав, що міністерство запроваджує певний цифровий ідентифікатор, який буде верифікувати дані. Таким чином в державних органів не буде продубльованої інформації.

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