По улицам города протекают "реки" отходов и таких случаев сотни в разных районах. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, добавив, что оккупанты показывают картинку, что якобы создают новые многоэтажки, но не могут решить проблем с канализацией.

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Возводят дома без тепла и канализаций

Картинку "восстановления" Мариуполя создали для внутренней российской аудитории. На самом деле за ней прячутся серьезные проблемы в ЖКХ, которые оккупанты даже не пытаются решить. Их повлекло за собой то, что в город въехало очень много разных народов России. Поврежденные канализационные сети не выдержали такой нагрузки.

Когда россияне практически уничтожили Мариуполь, то из большого полумиллионного города осталось около 100 тысяч человек. Я говорю о российском дер*ме в городе, потому что впоследствии заехало 70 – 80 тысяч российских гастарбайтеров. Население увеличилось, а сети начали не выдерживать,

– рассказал Дмитрий Забавин.

Серьезные проблемы возникли не только с канализацией, но и сетями электро и водоснабжения. Люди увидели, что скрывается за новыми домами, которые показывали россияне. Более того, некоторые из них даже не подключены к центральной сети канализации, то есть там люди вынуждены использовать септик, как в частной застройке.

Фото разлетелись по сети и теперь все знают, что такое российское оккупационное восстановление,

– заметил Забавин.

Депутат Мариупольского городского совета рассказал о проблемах с ЖКХ в городе: смотрите видео

Как в Мариуполе строят новые дома

Из трех тысяч многоэтажек, которые были в городе, россияне повредили или полностью уничтожили 90%. Более тысячи домов получили прямые попадания, их конструкции разрушены, поэтому они вообще не пригодны для проживания.

В своих выступлениях россияне рассказывают, как отстраивают город, но через полтора года смогли построить 50 домов на 3 или 5 этажей. Хотя разрушили большинство пяти и девятиэтажных домов Мариуполя,

– подчеркнул Забавин.

Если перевести это на язык цифр, то за все время оккупации россияне смогли восстановить всего 2 – 3%. Даже по их пропагандистским программам, которые они постоянно показывают, для восстановления понадобится 30 – 50 лет, которых в оккупантов нет.

В части разрушенных и отремонтированных домов отсутствует отопление. Учитывая погодные условия, а также то, что многие квартиры были подтоплены, а сейчас у них плесень, то отопление нужно было подать уже давно. Однако, как и в прошлом году, это вряд ли кто-нибудь сделает.

Из-за отсутствия отопления возрастает нагрузка на электросети. Следовательно, могут возникнуть даже возгорания.

Мы видим, что оккупанты не в состоянии решить даже ряд коммунальных проблем, которые сами же создали, оккупировав Мариуполь,

– подчеркнул Забавин.

Как россияне уничтожают Мариуполь