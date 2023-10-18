Женщина рассказывает, что сын впервые встал на защиту Родины с оружием в руках еще в 2014 году. Впоследствии он не раз возвращался на фронт. А 24 февраля 2022 года встретил в военкомате.

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Уже 25-го – герой начал свой путь из Бердянска в Мариуполь. Там он собирался присоединиться к рядам "Азова". Города разделяет 85 километров. И каждый из них герой преодолел, чтобы добиться своей цели и защитить Украину от российских оккупантов.

Ему удалось дойти до цели. Герой вступил в борьбу за "город Марии". Людмила вспоминает: она слышала, как бомбят Мариуполь. Она понимала, что это стреляют по ее сыну.

К счастью, им удавалось переписываться. В основном это были лаконичные сообщения: "Целую, Люблю". Впоследствии герой потерял зрение. В то же время он все равно просил маму писать ему. Говорил, что собратья будут читать вслух.

Он не собирался сдаваться в плен, но выполнил приказ

В разговоре с мамой герой заявлял, что не собирается сдаваться в плен. Однако впоследствии военный выполнил приказ и сложил оружие. По этим кадрам, как герой отдает автомат, родные и узнали его судьбу.

С тех пор дни Людмилы превратились в сплошное ожидание. Она засыпает и просыпается с мыслью о своем сыне. И мечтает только об одном: дождаться его дома.