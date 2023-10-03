Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, Прокопенко, решивший вернуться на войну после вражеского плена, уже полностью интегрирован в процесс по "Азову".
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Клименко также уточнил, что Богдан Кротевич – еще один из защитников "Азовстали", сейчас начальник штаба подразделения "Азов", а само подразделение возглавляет Прокопенко. Фактически, "Редис" ответственен за подготовку личного состава "Азова".
Он полностью интегрирован в процесс. Входит в курс дел, наверстывает то время, пока его не было,
– подчеркнул Клименко.
Краткая биография Прокопенко
- 2014 Денис Прокопенко, которому в то время было 22 года, пошел добровольцем на войну России против Украины в составе Отдельного отряда специального назначения "Азов".
- В июле 2017 года он был назначен командиром Отдельного отряда специального назначения "Азов". Прокопенко стал самым молодым командиром в истории ВСУ и Национальной гвардии.
- В марте 2022 года Денис получил звание Героя Украины. В то время военный был "голосом "Азовстали", вдохновлявшим собратьев.