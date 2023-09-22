Всех вернувшихся из российского плена ждали обследования и реабилитация. Кроме того, на часть воинов отправились на лечение. Многие бойцы уже вернулись в строй. Об этом рассказывает 24 Канал.

К теме Обмен пленными из "Азовстали" – полный список, кого удалось вызволить из рук оккупанта

Как сложилась судьба освобожденных из плена защитников и защитниц

В течение года многие военные, освобожденные из плена 21 сентября 2022 года, стали в строй и продолжают защищать Родину от российского нашествия. Тем временем те, еще не восстановившиеся до конца, делают все для поддержки собратьев и посестер. Кроме того, не устают напоминать о тех, кто до сих пор остается в плену.

Слова Богдана "Тавра" Кротевича о борьбе за пленных / Скриншот из инстаграм-сторисков защитника

Денис "Редис" Прокопенко, Сергей "Волина" Волынский, Святослав "Калина" Паламарь, Олег Хоменко и Денис Шлега находились под протекцией Эрдогана в Турции. Поначалу родные имели возможность посещать их. Однако как и близкие командиров, так и они сами позже упоминали, что пребывание там выглядело как продолжение плена.

Мы паралитики с блестящими глазами,

Душой сильны, волей слабы,

За спинами у нас растут орлиные крылья,

Но наручниками мы были прикованы к турецкой земле,

– такими строчками Леси Украинки "Калина" описывал пребывание в Турции.

Во время визита в Турцию 8 июля 2023 года украинский лидер сообщил, что все командиры "Азовстали" возвращаются домой.

Командиры "Азовстали" вернулись из Турции вместе с Зеленским: смотрите видео

В тот же вечер на пресс-конференции во Львове командир "Азова" Денис Прокопенко заявил, что возвращается к исполнению своих обязанностей.

Украина готовится к обмену всех на всех

В ноябре 2022-го на саммите "Большой двадцатки" Владимир Зеленский предложил новый формат обмена – "всех на всех".

Недавно Кирилл Буданов заявил, что наше государство готово к преодолению всех трудностей, которые могут возникнуть по этому вопросу.

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии 24 Каналу отметил, что Украина уже работает над самым масштабным обменом. Впрочем, это сложный процесс. Вместе с подготовкой "всех на всех" готовятся и меньшие кейсы.

Важно! Все украинские защитники и защитницы обязательно должны вернуться домой из российского плена. Ни в коем случае нельзя забывать о них и важно напоминать другим. Кроме того, помогайте тем, кто возвращается.