На всіх, хто повернувся з російського полону, чекало обстеження та реабілітація. Окрім того, на частину воїнів відправилися на лікування. Чимало бійців вже повернулися у стрій. Про це розповідає 24 Канал.

До теми Обмін полоненими із "Азовсталі" – повний список, кого вдалось визволити з рук окупанта

Як склалася доля звільнених з полону захисників і захисниць

Протягом року багато військових, яких звільнили з полону 21 вересня 2022, стали у стрій і продовжують боронити Батьківщину від російської навали. Тим часом ті, ще не відновився до кінця, роблять усе для підтримки побратимів та посестер. Окрім того, не втомлюються нагадувати про тих, хто досі залишається у полоні.

Слова Богдана "Тавра" Кротевича про боротьбу за полонених / Скриншот з інстаграм-сторіс захисника 22 вересня 2022 року

Денис "Редіс" Прокопенко, Сергій "Волина" Волинський, Святослав "Калина" Паламар, Олег Хоменко та Денис Шлега перебували під протекцією Ердогана в Туреччині. Спочатку рідні мали можливість навідувати їх. Однак як і близькі командирів, так і вони самі пізніше згадували, що перебування там виглядало як продовження полону.

Ми паралітики з блискучими очима,

Душею сильні, волею слабкі,

За спинами у нас ростуть орлині крила,

Але кайданками ми були прикуті до турецької землі,

– такими рядками Лесі Українки "Калина" описував перебування в Туреччині.

Під час візиту до Туреччини 8 липня 2023 року український лідер повідомив, що всі командири "Азовсталі" повертаються додому.

Командири "Азовсталі" повернулися з Туреччини разом із Зеленським: дивіться відео

Того ж вечора на пресконференції у Львові командир "Азову" Денис Прокопенко заявив, що повертається до виконання своїх обов'язків.

Україна готується до обміну всіх на всіх

У листопаді 2022-го на саміті "Великої двадцятки" Володимир Зеленський запропонував новий формат обміну – "всіх на всіх".

Нещодавно Кирило Буданов заявив, що наша держава готова до подолання всіх труднощів, які можуть виникнути щодо цього питання.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі 24 Каналу зазначив, що Україна вже працює над наймасштабнішим обміном. Втім, це складний процес. Разом із підготовкою "всіх на всіх" готуються й менші кейси.

Важливо! Усі українські захисники та захисниці обов'язково мають повернутися додому з російського полону. У жодному разі не можна забувати про них та необхідно нагадувати іншим. Окрім того, допомагайте тим, хто повертається.