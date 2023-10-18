Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, заметив, что оккупанты действительно проводят небольшие точечные ремонты и потом всюду об этом рассказывают. Только не говорят, что сами прежде разрушили город.

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К примеру, недавно пропагандисты рассказывали, что в Мариуполе "наконец-то открыли кинотеатр". На самом деле здание "пережило" боевые действия. Оно было полностью целым.

Делают фасады, и на этом все

Как подчеркнул Андрющенко, никакого обновления Мариуполя нет. Оккупанты делают очень точечные ремонты, чтобы можно было показать картинку.

Единственное, что осталось в центре – Площадь свободы. Все остальное – руины. Но оккупанты пошли дальше. У них были "тикток-войска Кадырова", а теперь есть "тикток-восстановления Мариуполя". Напротив Площади свободы оккупанты рисуют снаружи фасады, ставят окна. А внутри жилье как было сожжено, так и осталось. И так целыми кварталами делают,

– рассказал Андрющенко.

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Разные тиктокеры приходят снимать на видео эти здания и рассказывать, что Мариуполь "начинают восстанавливать". На самом деле, ничего такого нет. Это всего лишь "потемкинские деревни", которые создают оккупанты.

Реальную ситуацию из Мариуполя сложно увидеть. ФСБ только за последние два месяца установила 40 башен, отслеживающих интернет-трафик в городе. Если человек опубликует что-то не то – будут проблемы.

Даже больше. В июне 2022, когда был фактически первый месяц оккупации Мариуполя, в Бердянске начали звать на работу девушек до 25 лет. Они должны были ехать в Мариуполь и снимать на видео, что в городе будто бы все нормально,

– заметил Андрющенко.

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