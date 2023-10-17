Петр Андрющенко сообщил, что на концерт к Кобзону отправились 26 оккупантов. Кроме того, известно, что на больничной койке в реанимации оказались 15 захватчиков.

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По словам Андрющенко, мариупольское сопротивление ликвидировало в течение лета и двух месяцев осени 40 оккупантов. Их отправили к Кобзону разными методами.

Безусловно, хорошие новости. Горжусь нашими мариупольцами. Они действительно делают чудеса в оккупации. Отдельный героический эпос Мариуполя. Несокрушимого и Непокоренного,

– заявил Андрющенко.

Потери оккупантов – главное

По состоянию на 17 октября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 289430 российских оккупантов. Кроме того, врагу "минуснули" немало оружия и техники. В частности, удалось уничтожить около 5 тысяч танков и почти 7 тысяч артиллерийских систем.

Также жизнь врагов уносит "хлопок". Теперь его станет еще больше, поскольку Украина получила ракету ATACMS. Их уже успешно опробовали.

У врага нет никакого будущего на временно оккупированных территориях Украины. Все населенные пункты освободят. В частности, несокрушимый Мариуполь.