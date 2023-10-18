Российские захватчики превращают уцелевшие заводы в свои военные базы. Об этом 24 Каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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Промышленного будущего нет
В настоящее время металлургический комбинат "Ильича" во временно оккупированном Мариуполе – огромная военная база российских оккупантов. Единственные, кто там что-то делают, это кадыровские войска, которые вырезают оборудование на металлолом. В то же время, помещение и территорию россияне используют как полигоны.
Слово восстановить точно не раздается. Кадыровцы продолжают вырезать и сдавать на металлом завод "Ильича",
– отметил советник городского головы Мариуполя.
Известно, что внутри завода расположено по меньшей мере 16 блокпостов. Это свидетельствует о большом количестве личного состава и военной техники, которую там хранят оккупанты. Также российские солдаты тренируются на территории завода.
"У "Ильича" точно нет никакого промышленного будущего", – заметил Андрющенко.
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Все возможное россияне уже сделали
Крупнейшее предприятие Украины "Азовмаш" вообще постепенно умирает, а завода "Азовсталь" в Мариуполе уже в принципе нет. Сейчас на "Азовстале" небольшая территория отведена под военно-инженерную базу, на которой хранятся грузовики.
Туда иногда кто-то забредает, чтобы вырезать металл, но взрывается на минах. Все, что можно было сделать с заводом, россияне уже сделали. Для того чтобы его расчистить нужно много денег и ресурсов,
– сказал советник городского головы Мариуполя.
Впрочем, время от времени оккупационные власти рассказывают сказки о каких-то технопарках, впрочем, в них уже не верят даже ждуны.
Ситуация в Мариуполе: последние новости
- Оккупанты чувствуют, что незаконно построенный Крымский мост вот-вот упадет, поэтому решили перестраховаться и начали строить новую объездную дорогу и прямое железнодорожное сообщение.
- Российские захватчики перебрасывают в оккупированный Мариуполь и район вновь сформированные и/или новоизбранные российские подразделения. Также россияне перетягивают на это направление технику.
- Мариупольские партизаны в течение лета и двух месяцев осени ликвидировали 40 оккупантов. Сейчас творится отдельный героический эпос Мариуполя.