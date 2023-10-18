Такое мнение 24 Каналу выразил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что россияне понимают, что мощные удары по аэродромам невозможны без работы нашего подполья и партизан. Он добавил, что сопротивление в городе очень мощное.

Смотрите также Почему удары по аэродромам Бердянска и Луганска важны: Игнат объяснил тактику врага

Как ведут себя оккупанты в Мариуполе

Россияне не начали перемещать технику из тех мест, где она стояла. О ее расположении хорошо известно украинской стороне. Но оккупанты снова развернули мощную фильтрационную работу, в частности на блокпосте в Мангуше, который когда-то был ключевым местом фильтрации во время эвакуации людей из Мариуполя.

Снова начали на этом блокпосте повторную фильтрацию, несмотря на то, есть ли у человека российский паспорт или нет. Дело в том, что не все, кто прошел фильтрацию по разным пунктам Донецкой области, есть в базе в оккупантов,

– рассказал Петр Андрющенко.

Отличается повторная фильтрация тем, что россияне не осматривают татуировок. Однако они все равно проверяют телефоны, проводят допросы. Из-за этого образовались безумные очереди из Бердянска в направлении Мариуполя.

Преимущественно это очереди из легковых автомобилей. Останавливают всех, особенно если у человека машина на украинских номерах. В Мариуполе достаточно давно это строго проверяют, но до фильтрации не доходило,

– добавил Андрющенко.

Советник городского головы Мариуполя объяснил, как повлияли удары по Бердянску на оккупантов: смотрите видео

В Мариуполе мощно действует сопротивление, поэтому россияне думают, что кто приехал из города, навел ракеты на Бердянск и теперь возвращается обратно. На этом блокпосте они пытаются задержать такого человека.

"Логика абсолютно странная, но какая уже есть. Всем нашим гражданам они доставляют очень много неприятных моментов. Но переживем и это", – сказал Андрющенко.

Что произошло в Бердянске