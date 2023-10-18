Такое мнение 24 Каналу выразил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что россияне понимают, что мощные удары по аэродромам невозможны без работы нашего подполья и партизан. Он добавил, что сопротивление в городе очень мощное.
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Как ведут себя оккупанты в Мариуполе
Россияне не начали перемещать технику из тех мест, где она стояла. О ее расположении хорошо известно украинской стороне. Но оккупанты снова развернули мощную фильтрационную работу, в частности на блокпосте в Мангуше, который когда-то был ключевым местом фильтрации во время эвакуации людей из Мариуполя.
Снова начали на этом блокпосте повторную фильтрацию, несмотря на то, есть ли у человека российский паспорт или нет. Дело в том, что не все, кто прошел фильтрацию по разным пунктам Донецкой области, есть в базе в оккупантов,
– рассказал Петр Андрющенко.
Отличается повторная фильтрация тем, что россияне не осматривают татуировок. Однако они все равно проверяют телефоны, проводят допросы. Из-за этого образовались безумные очереди из Бердянска в направлении Мариуполя.
Преимущественно это очереди из легковых автомобилей. Останавливают всех, особенно если у человека машина на украинских номерах. В Мариуполе достаточно давно это строго проверяют, но до фильтрации не доходило,
– добавил Андрющенко.
Советник городского головы Мариуполя объяснил, как повлияли удары по Бердянску на оккупантов: смотрите видео
В Мариуполе мощно действует сопротивление, поэтому россияне думают, что кто приехал из города, навел ракеты на Бердянск и теперь возвращается обратно. На этом блокпосте они пытаются задержать такого человека.
"Логика абсолютно странная, но какая уже есть. Всем нашим гражданам они доставляют очень много неприятных моментов. Но переживем и это", – сказал Андрющенко.
Что произошло в Бердянске
- ВСУ попали по аэродрому с вертолетами во временно оккупированном городе. Хотя оккупанты пытались привлечь все силы ПВО, но буквально через несколько секунд раздалось несколько взрывов. Удалось поразить вертолеты, личный состав, а также боекомплект, который детонировал почти 2 часа.
- В ночь на 17 октября под ударом также оказался аэродром в Луганске. В Силах специальных операций отчитались об успешной работе. Всего на двух аэродромах – в Луганске и Бердянске – уничтожили 9 вертолетов, пусковую установку ПВО, склад с боеприпасами, специальную технику и многое другое.
- Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила ракеты ATACMS. За это он поблагодарил США, а также добавил, что ракеты уже очень точно себя показали.