Но это особенно не поможет оккупантам. Об этом в разговоре с 24 Каналом подчеркнул депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин.
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Логистические проблемы россиян
Мариуполь для российских оккупантов является важным военно-логистическим хабом, отметил Забавин. Туда идут необходимые грузы, которые дальше распределяются по направлениям.
"Все, что идет из Ростовской области, проходит через Новоазовск и идет в Мариуполь. Далее выделяется по направлениям: на временно оккупированные территории Запорожской области, в том числе Бердняск, и часть идет на Угледарское направление", – пояснил он.
Дмитрий Забавин о проблемах россиян с логистикой: смотреть видео
Кроме этого россияне воруют и вывозят мариупольское зерно. Поэтому им не хватает мощностей уже существующей трассы и нужно расширять логистическое направление. Но дополнительные пути вряд ли помогут оккупантам.
"Не думаю, что даст им существенные успехи, потому что вся территория мариупольского района в пределах достижения "хлопка" и соответственно, чтобы там не строили оккупанты – у них все равно будут возникать проблемы", – резюмировал депутат.
Где россияне строят логистические пути: основное
- Россияне планируют возвести новую дорогу из Ростова-на-Дону в Мариуполь. Будет проходить она вдали от населенных пунктов. Вероятно, это связано со сложностями, которые могут возникать с расширением существующей.
- Также россияне начали строить прямое железнодорожное сообщение, чтобы уменьшить нагрузку на Крымский мост. Ветка будет иметь такое сообщение: Мариуполь – Волноваха – Розовка на Запорожье – Мелитополь и Бердянск – Крым.
- Есть опасения, что россияне построят не автомобильное сообщение из Ростова в Мариуполь, а прямую железнодорожную ветку. Это будет большая проблема. Но в этом году оккупанты ее не успеют построить.