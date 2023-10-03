Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что за действиями оккупантов внимательно следят.
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"Пока они выжигают поля вокруг, мы еще не видим, чтобы пошел асфальт. Они фактически предпринимают первоочередные меры, чтобы строить дорогу", – отметил Андрющенко.
По его словам, гораздо больше беспокоит не автомобильный путь, а железная дорога. Ветвь будет начинаться в мариупольском порту – отгрузив боекомплект с корабля на поезд, можно быстро довезти его, например, в Донецк.
К слову, в порт уже завели земснаряды для углубления дна. Тогда россияне смогут принимать суда большого класса – более 20 тысяч тонн.
Потому они спешат. Мы видим ускорение строительства и зачистку акватории порта одновременно,
– добавил советник городского головы Мариуполя.
Новая железная дорога может заменить Крымский мост
Когда украинские военные окончательно выведут Керченский мост из строя, у россиян, вероятно, уже будет ни чем не хуже альтернатива – прямое железнодорожное сообщение с материковой частью оккупированной территории Украины.
Однако защитники могут поразить и этот путь тоже. В частности, на этапе строительства железнодорожного моста через реку Кальмиус возле Гранитного.
Если этого не произойдет, оккупанты могут завершить все работы ориентировочно к весне.
Подробности российского строительства железной дороги и автотрассы: смотрите видео 24 Канала
Что говорят о строительстве новой железной дороги: последние прогнозы
- Политтехнолог Борис Тизенгаузен заявил, что прокладывание прямого железнодорожного сообщения свидетельствует об отчаянии россиян. Враг уже прощается с Крымским мостом.
- По мнению военного эксперта Олега Жданова, украинские ракеты могут достать до новой железной дороги. Как только она начнет мешать, Генштаб примет соответствующее решение.
- Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк считает план россиян насчет новой железной дороги "амбициозным проектом".