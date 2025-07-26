Один из дронов попал в центр города, а именно на площадь Независимости. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

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Что известно о российской атаке на Сумы?

По данным Григорова в субботу, 26 июля, россияне атаковали Сумы. В результате этого повреждено здание Сумской областной военной администрации. Глава ОВА отметил, что это не первая прицельная российская атака по гражданскому объекту.

Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас на месте работают спасательные службы, продолжается обследование территории.

Дрон атаковал здание Сумской ОВА: видео очевидцев

Россия продолжает террор мирных городов. Но Сумы держатся. Работаем и боремся несмотря на все,

– написал Григоров.

Он также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь это спасает жизни.

Отметим, что это не первая атака на Сумскую ОВА. 25 июля российский беспилотник попал в здание, повредив фасад, внутренние помещения и уничтожив один из кабинетов. Тогда сообщалось, что здание ОВА частично функционирует.