Один із дронів влучив у центр міста, а саме на площу Незалежності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

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Що відомо про російську атаку на Суми?

За даними Григорова у суботу, 26 липня, росіяни атакували Суми. Внаслідок цього пошкоджена будівля Сумської обласної військової адміністрації. Очільник ОВА зазначив, що це не перша прицільна російська атака по цивільному об’єкту.

Попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих. Наразі на місці працюють рятувальні служби, триває обстеження території.

Дрон атакував будівлю Сумської ОВА: відео очевидців

Росія продовжує терор мирних міст. Але Суми тримаються. Працюємо і боремось попри все,

– написав Григоров.

Він також закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже це рятує життя.

Зазначимо, що це не перша атака на Сумську ОВА. 25 липня російський безпілотник влучив у будівлю, пошкодивши фасад, внутрішні приміщення та знищивши один із кабінетів. Тоді повідомлялося, що будівля ОВА частково функціонує.