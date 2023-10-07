Але це особливо не допоможе окупантам. Про це в розмові з 24 Каналом наголосив депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін.
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Логістичні проблеми росіян
Маріуполь для російських окупантів є важливим військово-логістичним хабом, зазначив Забавін. Туди йдуть необхідні вантажі, які далі розприділяються за напрямками.
"Все, що йде з Ростовської області, проходить через Новоазовськ і йде в Маріуполь. Далі прозприділяється за напрямками: на тимчасово окуповані території Запорізької області, зокрема Бердняськ, і частина йде на Вугледарський напрямок", – пояснив він.
Дмитро Забавін про проблеми росіян з логістикою: дивитись відео
Крім цього росіяни крадуть і вивозять маріупольське зерно. Тому їм не вистачає потужностей уже існуючої траси і треба розширювати логістичний напрямок. Але додаткові шляхи навряд чи допоможуть окупантам.
"Не думаю, що дасть їм суттєві успіхи, тому що вся територія маріупольського району в межах досягання "бавовни" і відповідно щоб там не будували окупанти – у них однаково виникатимуть проблеми", – резюмував депутат.
Де росіяни будують логістичні шляхи: основне
- Росіяни планують звести нову дорогу з Ростова-на-Дону до Маріуполя. Проходитиме вона вдалині від населених пунктів. Ймовірно, це пов'язано зі складнощами, які можуть виникати з розширенням уже існуючої.
- Також росіяни почали будувати пряме залізничне сполучення, аби зменшити навантаження на Кримський міст. Гілка матиме таке сполучення: Маріуполь – Волноваха – Розівка на Запоріжжі – Мелітополь і Бердянськ – Крим.
- Є побоювання, що росіяни побудують не автомобільне сполучення з Ростова до Маріуполя, а пряму залізничну гілку. Це буде велика проблема. Але цього року окупанти її не встигнуть звести.