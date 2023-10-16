Ссоры между этническими меньшинствами происходят по поводу и без. Об этом 24 Каналу рассказал Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя, отметив, что ситуация может ухудшиться в дальнейшем.

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Что происходит в Мариуполе

Число мигрантов в Мариуполе уже давно пересекло предел в 50 тысяч. Они начали чувствовать себя довольно комфортно в украинском городе, ведь перевозят туда даже свои семьи.

Что касается этнических банд, то их не сделали. Представьте, туда приехало 50 тысяч узбеков, таджиков и еще непонятно кто, так они сами по себе сбиваются в банды. Россия привлекла в Мариуполь все свои этнические проблемы и русский фашизм,

– заметил Петр Андрющенко.

В настоящее время в Мариуполе осталось около 70 – 80 тысяч украинцев, более 50 тысяч – приезжие из Средней Азии, азиатской части России. Кроме того, в городе немало российских военных, ДНРовцев.

"В этом случае все проблемы, сконцентрированные на территории России, процветают. Есть определенные конфликты между кадыровцами и дагестанцами, узбеками и таджиками. Между всеми ими, как мусульманами, сконцентрирована взаимная неприязнь к российским военным, как к христианам", – пояснил Андрющенко.

За всем этим наблюдают мариупольцы, которые не участвуют в этих разборках, но страдают от них. Ведь горожане подвергаются наибольшей травле со стороны россиян и приезжих.

Петр Андрющенко об этнических меньшинствах в Мариуполе: смотрите видео

Этнические меньшинства будут бросать в бой

Больше, по мнению Андрющенко, ситуация в Мариуполе и других временно захваченных территориях будет только ухудшаться.

Российскому руководству это выгодно – держать Мариуполь в таком беспорядке. Далее пойдет Бердянск, условно Токмак, Мелитополь, Новая Каховка. Такое может ожидать всех временно оккупированных территорий, если дать россиянам свободу,

– подчеркнул советник мэра Мариуполя.

"Малые народы России", как говорят сами же россияне, перемещают на оккупированные территории. Затем же их могут бросать в "мясные штурмы". Вероятно, до президентских выборов в России в бой будут бросать как раз этнические меньшинства, не затрагивая европейскую часть России.

"Таким образом они "вычистят" свою территорию, получат электоральные бонусы", – добавил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе: что известно