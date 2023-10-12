В издании пишут, что атака по селе Гроза стала одной из самых смертоносных в войне России против Украины. И она подчеркивает угрозу, которую представляют шпионы и информаторы, которые, по данным СБУ, выполняют задачи от разведки целей для ракетных ударов до передачи информации о расположении ВСУ.

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СБУ продолжает выявлять предателей

В Wall Street Journal обратили внимание на заявление СБУ. В ведомстве отметили, что разоблачили более 2 тысяч человек, совершивших государственную измену с самого начала полномасштабного вторжения. В частности, речь идет о:

бывшей сотруднице военной базы, отслеживавшей запланированные передвижения Владимира Зеленского,

тренированного снайпера с тайником оружия под кроватью своей дочери;

руководителя страховой компании, занимавшегося исследованием энергетической инфраструктуры в Киеве.

СМИ поражены виртуозностью Малюка

В издании напоминают, что Владимир Зеленский в июле 2022 года уволил бывшего главу СБУ Ивана Баканова. Вместо него назначили Василия Малюка, который руководил операцией по задержанию бывшего главы СБУ Крыма Олега Кулинича.

В письменных комментариях Малюк сравнил распространение российской агентуры в довоенные десятилетия с раковыми клетками. Сейчас, по его словам, "СБУ похожа на хирурга" в своих усилиях по обнаружению и задержанию шпионов,

– говорят в издании.

Журналисты отмечают, что в настоящее время агенты в основном имеют задачу собирать информацию о военных объектах. В частности, о военных базах, мастерских и складах боеприпасов, говорят силовики.

Обратили они внимание на отдельную операцию, проведенную этим летом. Бывшая сотрудница военной базы установила, что Зеленский планирует посетить Николаев. Она предложила своему российскому куратору разведать больницу, которую глава государства может посетить.

В сообщении куратору она написала: "Я доложу". Его удалось перехватить сотрудникам СБУ. К счастью, тогда удалось принять дополнительные меры, чтобы Зеленский в июне безопасно посетил Николаев. Саму же женщину впоследствии задержали.