Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу о ситуации с "малыми народами России" в украинском городе и как они ведут себя на новом месте.

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"Эта тенденция совсем не спадает. Сегодня можем говорить, что примерно 55 тысяч гражданских оккупантов находится в городе", – отметил Андрющенко.

По его словам, надписи на арабском на рынках и женщины в парандже уже стали нормальными явлениями в Мариуполе. Людей из азиатской части России все больше – чеченцев, дагестанцев и других.

Какова цель страны-агрессора

Заселяя оккупированный украинский город своими этническими меньшинствами, Россия решает сразу две проблемы. Страна-агрессор избавляется от "нежелательных элементов" на своей территории и одновременно выселяет украинцев на захваченной. Этот метод использовали в свое время Российская империя и СССР.

Однако нашествие "малых народов России" в Мариуполе достаточно нестабильно. Представители меньшинств активно самоуничтожаются, и их никто не останавливает.

"Они сами себя сокращают: постоянно происходят какие-то потасовки, скандалы. Этнические конфликты расцвели в Мариуполе, учитывая абсолютную безнаказанность, абсолютное невмешательство "органов власти"", – добавил Андрющенко.

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