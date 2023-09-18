Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что недавно на территории "Азовстали" взорвался кадыровец.

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Вернулись не все

В Мариуполе подразделения кадыровцев базируются на территории металлургического комбината имени Ильича.

Однако "Азовсталь" им не дает покоя. Хотя территория завода до сих пор остается настолько заминированной, что там опасно находиться,

– объяснил советник мэра Мариуполя.

Однако для того, чтобы россияне имели возможность "путешествовать" по "Азовстали", саперы проложили им отдельные тропы, по которым можно безопасно ходить.

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Кадыровцы поехали на "Азовсталь" резать металл, а вернулись оттуда не все. Один из них взорвался на мине на территории завода. Остальные выжили.

"Город мстит и будет мстить, потому что нельзя такое простить и забыть", – подчеркнул Петр Андрющенко.

Обратите внимание! За последние сутки потери личного состава противника составили 620 человек. Всего с начала полномасштабного вторжения России на территории Украины погибло 272 940 оккупантов.

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