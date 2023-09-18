Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що нещодавно на території "Азовсталі" підірвався кадирівець.

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Повернулися не всі

В Маріуполі підрозділи кадировців базуються на території металургійного комбінату імені Ілліча.

Проте "Азовсталь" їм не дає спокою. Хоча територія заводу й досі залишається настільки замінованою, що там небезпечно перебувати,

– пояснив радник мера Маріуполя.

Однак для того, щоб росіяни мали можливість "подорожувати" по "Азовсталі", сапери проклали їм окремі стежки, по яких можна безпечно ходити.

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Кадирівці поїхали на "Азовсталь" різати метал, а повернулися звідти не всі. Один з них підірвався на міні на території заводу. Інші вижили.

"Місто мститься і буде мститися, тому що не можна такого пробачити й забути", – наголосив Петро Андрющенко.

Зверніть увагу! За останню добу втрати особового складу противника склали 620 осіб. А загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України загинуло 272 940 окупантів.

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