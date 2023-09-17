Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко звернув увагу на повідомлення пропагандистів. У повідомленні мовиться, що серед 11 окупантів, які загинули за загадкових обставин, відразу двоє офіцерів.

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Окупанти підозрюють диверсантів

Ресурс, звідки Андрющенко взяв інформацію, інформує, що смерть 11 окупантів підтвердив російський генштаб, а також так зване "МВС" проросійських бойовиків у Донецьку.

Повідомляється, що всі російські військові, яким було від 23 до 42 років, "померли від раптової зупинки серця". Водночас розтини нібито показали, що проблеми з серцем були лише в трьох із них.

Окупанти вважають, що всіх 11 росіян могли отруїти. Загарбники підозрюють диверсантів та простих жителів окупованого Маріуполя, які очікують приходу українських сил до міста.

Джерело розповіло пропагандистам про якусь отруту, яка зупиняє серце, однак сліди отрути неможливо виявити.

Партизани отруїли російських офіцерів