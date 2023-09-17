З початку повномасштабного вторгнення було знищено 272 320 бійців так званої "другої армії світу". Однак дані ще уточнюються.
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Актуальні втрати окупантів на фронті
Станом на ранок 17 вересня Сили оборони вже ліквідували:
- особового складу – близько 272 320 (+530) осіб,
- танків – 4620 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 8828 (+4) од,
- артилерійських систем – 6003 (+15) од,
- РСЗВ – 776 (+2) од,
- засобів ППО – 523 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4742 (+4),
- крилатих ракет – 1455 (+0),
- кораблів і катери – 20 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8537 (+12) од,
- спеціальної техніки – 896 (+5).
Актуальні втрати ворога / Генштаб ЗСУ
ЗСУ завдають шалених втрат окупантам
- Зранку 17 вересня у Генштабі повідомили, що протягом доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по пунктах управління, 12 – по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 5 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
- Крім того, підрозділами ракетних військ уражено 3 зенітно-ракетних комплекси "Бук-М1" та 5 артилерійських засобів противника.
- До речі, партизани"Атешу" продовжують вести роботу на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Так, представники руху опору зазначили, що вони провели вдалу диверсію в Генічеську Херсонської області. Партизани розповіли, що 15 вересня близько 7 години 45 хвилин агент "Атешу" знищив групу окупантів у Генічеську.
- Також наші захисники потужно знищили "надсучасний" ворожий танк Т-80. Зазначимо, що танк Т-80БВМ російські пропагандисти назвали "непробивним".