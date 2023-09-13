Танк Т-80БВМ російські пропагандисти назвали "непробивним". Однак виявилось, що ворожа техніка – це звичайні бляшанки, які можна легко знищити.
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Як наші воїни знищили російський Т-80
Декілька днів тому російські пропагандисти оприлюднили відео про "надсучасний і непробивний" танк Т-80БВМ. Але аеророзвідники 27-ої бригади Нацгвардії вже провели справжнє, а не постановочне випробування.
Результат: Т-80БВМ чудово горить і вибухає. Бійці Національної гвардії вправні і в бою, і в руйнуванні російських фейків,
– наголосив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Знищення ворожого Т-80: дивіться відео
Шалені втрати окупантів на фронті
Зауважимо, що від 24 лютого 2022 року Росія втратила на війні в Україні 270 350 своїх солдатів. У Генштабі повідомили, що за минулу добу, 12 вересня, ЗСУ ліквідували ще щонайменше 590 російських військових. Втрати у техніці:
- танків – 4 584,
- бойових броньованих машин – 8 792,
- артилерійських систем – 5 902,
- РСЗВ – 766,
- засобів ППО – 517,
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 316,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 650,
- крилатих ракет – 1 455,
- кораблів та катерів – 19,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 444,
- спеціальної техніки – 884.