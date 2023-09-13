Танк Т-80БВМ российские пропагандисты назвали "непробиваемым". Однако оказалось, что вражеская техника – это обычные консервные банки, которые можно легко уничтожить.
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Как наши воины уничтожили российский Т-80
Несколько дней назад российские пропагандисты обнародовали видео о "сверхсовременном и непробиваемом" танке Т-80БВМ. Но аэроразведчики 27-й бригады Нацгвардии уже провели настоящее, а не постановочное испытание.
Результат: Т-80БВМ отлично горит и взрывается. Бойцы Национальной гвардии искусны и в бою, и в разрушении российских фейков,
– подчеркнул министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Уничтожение вражеского Т-80: смотрите видео
Огромные потери оккупантов на фронте
Отметим, что с 24 февраля 2022 года Россия потеряла на войне в Украине 270 350 своих солдат. В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки, 12 сентября, ВСУ ликвидировали еще не менее 590 российских военных. Потери в технике:
- танков – 4 584,
- боевых бронированных машин – 8 792,
- артиллерийских систем – 5 902,
- РСЗО – 766,
- средств ПВО – 517,
- самолетов – 315,
- вертолетов – 316,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4 650,
- крылатых ракет – 1 455,
- кораблей и катеров – 19,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 444,
- специальной техники – 884.