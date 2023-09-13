Танк Т-80БВМ российские пропагандисты назвали "непробиваемым". Однако оказалось, что вражеская техника – это обычные консервные банки, которые можно легко уничтожить.

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Как наши воины уничтожили российский Т-80

Несколько дней назад российские пропагандисты обнародовали видео о "сверхсовременном и непробиваемом" танке Т-80БВМ. Но аэроразведчики 27-й бригады Нацгвардии уже провели настоящее, а не постановочное испытание.

Результат: Т-80БВМ отлично горит и взрывается. Бойцы Национальной гвардии искусны и в бою, и в разрушении российских фейков,

– подчеркнул министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Уничтожение вражеского Т-80: смотрите видео

Огромные потери оккупантов на фронте

Отметим, что с 24 февраля 2022 года Россия потеряла на войне в Украине 270 350 своих солдат. В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки, 12 сентября, ВСУ ликвидировали еще не менее 590 российских военных. Потери в технике: