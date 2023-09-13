У Генштабі повідомили, що за минулу добу, 12 вересня, ЗСУ ліквідували ще щонайменше 590 російських військових. У відомстві зауважили, що дані уточнюються.

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Втрати Росії на війні

Від 24 лютого 2022 року Росія втратила на війні в Україні 270 350 своїх солдатів. І це лише ті втрати окупантів, які вдалось встановити. Країна-агресор не визнає це, однак насправді втрати її війська можуть бути ще більшими.

Крім цього, російські терористи втратили вже десятки тисяч одиниць своєї техніки, а саме:

танків – 4 584,

бойових броньованих машин – 8 792,

артилерійських систем – 5 902,

РСЗВ – 766,

засобів ППО – 517,

літаків – 315,

гелікоптерів – 316,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 650,

крилатих ракет – 1 455,

кораблів та катерів – 19,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 444,

спеціальної техніки – 884.

Окупанти знову не дорахувалися танків та артилерії

Згідно з даними Генштабу, за останню добу Росія втратила на фронті 16 танків.

Також ЗСУ знищили ще 14 бойових броньованих машин ворога, 30 артилерійських систем, 2 одиниці РСЗВ, 2 засоби ППО, 5 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 31 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн та 3 одиниці спеціальної техніки.



Втрати Росії у війні 13 вересня / Генеральний штаб

Зазначимо, що нещодавно військові контррозвідники ЗСУ ліквідували ще 30 військових окупантів та показали яскраве відео, як горить російська техніка. Загалом спецпризначенцям за допомогою ударних дронів вдалося знищити: 3 танки, 4 броньовані машини різних типів, 8 РЛС, РЕБ та станцій зв'язку, 9 одиниць автомобільної техніки, 9 вогневих позицій ворога, 4 склади з БК і паливом, "гніздо" російських операторів fpv-дронів.

Також зранку 13 вересня українців застала ще одна хороша новина – в окупованому Севастополі пролунали вибухи на судноремонтному заводі. Окупанти заявили про пошкодження 2 кораблів Чорноморського флоту.