В СБУ розповіли про останні результати роботи військових контррозвідників Служби безпеки.

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Як контррозвідка СБУ нищить ворога

На кадрах можна побачити знищення різної зброї ворога, однак це лише частина з того, що контррозвідникам вдалось знищити за останній час. Адже серед останніх впольованих "трофеїв":

3 танки,

4 броньовані машини різних типів,

8 РЛС, РЕБ та станцій зв'язку,

9 одиниць автомобільної техніки,

9 вогневих позицій ворога,

4 склади з БК і паливом,

"гніздо" російських операторів fpv-дронів.

Орім цього, спецпризначенці СБУ "відмінусували" ще більш ніж 30 окупантів.

Як ударні дрони нищать ворога: дивіться відео

Втрати ворога на Донбасі колосальні

Раніше керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш розповів, що ЗСУ активно нищать ворога на Бахмутському напрямку. Зокрема нещодавно, 11 вересня, окрім танків, гаубиць, артилерії, дронів та іншої відомої техніки, нашим захисникам вдалось знищити російську станцію відеоспостереження "Муром-М". Завдяки їй ворог міг бачити трансляцію з поля бою в реальному часі.

12 вересня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав відео злагодженої роботи аеророзвідників 30-ї ОМБр "Команда Вялого" та їхніх побратимів з інших підрозділів. На кадрах видно, як FPV-камікадзе в руках наших військових знищують російську бронетехніку під Соледаром.

Наразі на Донбасі тривають запеклі бої. Ворогу не подобається, що наші війська мають успіх біля Бахмута та на Запорізькому напрямку, тож для того, щоб перетягнути наші сили, росіяни йдуть в наступ на Куп'янському напрямку.