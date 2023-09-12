Про це повідомляють російські ЗМІ. Наразі росіяни з'ясовують причини та можливі деталі цієї авіакатастрофи, передає 24 Канал.

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У Росії впав літак Су-24

Російські пропагандисти зазначили, що літак Су-24М зазнав катастрофи у Волгоградській області. За попередніми даними, цей бомбардувальник упав у Калачівському районі країни-агресорки за 5 кілометрів від хутора Ложки.

Окупанти також повідомляли, що на борту були два члени екіпажу. Наразі достеменно невідомо чи встигли вони катапультуватися та, чи живі вони, чи ні.

Наразі на місце подій виїхали рятувальні служби та вертольоти Мі-8. У правоохоронних органах Росії пообіцяли з'ясувати всі причини цієї авіакатастрофи.

Зрештою на падіння літака відреагували у міністерстві оборони країни-агресорки. Там наголосили, що цей виліт буцімто був навчальним, а жодних боєприпасів на цьому повітряному судні нібито не було.

За кілька годин до цього, російські "воєнкори" бідкалися, що військовий літак Су-24 нібито зник з радарів. Російські правоохоронці наразі не розповідали, через що саме впало це повітряне судно окупантів.

У адміністрації Калачівського району Росії згодом повідомили, що жертв та руйнувань на місці падіння Су-24 у Волгоградській області нібито немає.

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