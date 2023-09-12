Об этом сообщают российские СМИ. Пока россияне выясняют причины и возможные детали этой авиакатастрофы, передает 24 Канал.

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В России упал самолет Су-24

Российские пропагандисты отметили, что самолет Су-24М потерпел крушение в Волгоградской области. По предварительным данным, этот бомбардировщик упал в Калачевском районе страны-агрессорки в 5 километрах от хутора Ложки.

Оккупанты также сообщали, что на борту находились два члена экипажа. Пока неизвестно, успели ли они катапультироваться, живы ли они или нет.

На место событий выехали спасательные службы и вертолеты Ми-8. В правоохранительных органах России пообещали выяснить все причины этой авиакатастрофы.

Наконец, на падение самолета отреагировали в министерстве обороны страны-агрессорки. Там подчеркнули, что этот вылет якобы был обучающим, а никаких боеприпасов на этом воздушном судне якобы не было.

За несколько часов до этого, российские "военкоры" жаловались, что военный самолет Су-24 якобы исчез с радаров. Российские правоохранители пока не рассказывали, из-за чего именно упало это воздушное судно оккупантов.

В администрации Калачевского района России впоследствии сообщили, что жертв и разрушений на месте падения Су-24 в Волгоградской области вроде бы нет.

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