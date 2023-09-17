С начала полномасштабного вторжения было уничтожено 272 320 бойцов так называемой "второй армии мира". Однако данные еще уточняются.

Обратите внимание Враг потерял три лодки со всем экипажем, – Гуменюк об успешной операции ВСУ на Юге

Актуальные потери оккупантов на фронте

По состоянию на утро 17 сентября Силы обороны уже ликвидировали:

личного состава – около 272 320 (+530) человек,

танков – 4620 (+4) ед,

боевых бронированных машин – 8828 (+4) ед,

артиллерийских систем – 6003 (+15) ед,

РСЗО – 776 (+2) ед,

средств ПВО – 523 (+2) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4742 (+4),

крылатых ракет – 1455 (+0),

кораблей и катеров – 20 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 8537 (+12) ед,

специальной техники – 896 (+5).



Актуальные потери врага / Генштаб ВСУ

ВСУ наносят огромные потери оккупантам