С начала полномасштабного вторжения было уничтожено 272 320 бойцов так называемой "второй армии мира". Однако данные еще уточняются.

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Актуальные потери оккупантов на фронте

По состоянию на утро 17 сентября Силы обороны уже ликвидировали:

  • личного состава – около 272 320 (+530) человек,
  • танков – 4620 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 8828 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 6003 (+15) ед,
  • РСЗО – 776 (+2) ед,
  • средств ПВО – 523 (+2) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4742 (+4),
  • крылатых ракет – 1455 (+0),
  • кораблей и катеров – 20 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8537 (+12) ед,
  • специальной техники – 896 (+5).


Актуальные потери врага / Генштаб ВСУ

ВСУ наносят огромные потери оккупантам

  • Утром 17 сентября в Генштабе сообщили, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла 2 удара по пунктам управления, 12 – по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и 5 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
  • Кроме того, подразделениями ракетных войск поражены 3 зенитно-ракетных комплекса "Бук-М1" и 5 артиллерийских средств противника.
  • Кстати, партизаны "Атеша" продолжают вести работу на временно оккупированных территориях нашего государства. Так, представители движения сопротивления отметили, что они провели удачную диверсию в Геническе Херсонской области. Партизаны рассказали, что 15 сентября около 7 часов 45 минут агент "Атеша" уничтожил группу оккупантов в Геническе.
  • Также наши защитники мощно уничтожили "сверхсовременный" вражеский танк Т-80. Отметим, что танк Т-80БВМ российские пропагандисты назвали "непробиваемым".