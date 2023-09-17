Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко обратил внимание на сообщения пропагандистов. В нем говорится, что среди 11 оккупантов, погибших при загадочных обстоятельствах, сразу два офицера.
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Оккупанты подозревают диверсантов
Ресурс, откуда Андрющенко взял информацию, информирует, что смерть 11 оккупантов подтвердил российский генштаб, а также так называемое "МВД" пророссийских боевиков в Донецке.
Сообщается, что все российские военные, которым было от 23 до 42 лет, "умерли от внезапной остановки сердца". В то же время вскрытия показали, что проблемы с сердцем были лишь у трех из них.
Оккупанты считают, что всех 11 россиян могли отравить. Захватчики подозревают диверсантов и простых жителей оккупированного Мариуполя, ожидающих прихода украинских сил в город.
Источник рассказал пропагандистам о каком-то яде, который останавливает сердце, однако следы яда невозможно обнаружить.
Партизаны отравили российских офицеров
- В августе Петр Андрющенко информировал, что мариупольские партизаны на одном из военных объектов отравили российских офицеров. Инцидент произошел во время празднования ВМФ российскими военными.
- В больницу в тяжелом состоянии попали 17 российских военных, из которых двое скончались. Состояние и дальнейшая судьба остальных 15 россиян неизвестна.
- Группа Сопротивления сообщила, что для отравления использовали крысиный яд и пестициды. Их подсыпали в пищу российским оккупантам. Исполнители находятся не на территории Мариуполя и России.