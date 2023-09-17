Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко обратил внимание на сообщения пропагандистов. В нем говорится, что среди 11 оккупантов, погибших при загадочных обстоятельствах, сразу два офицера.

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Оккупанты подозревают диверсантов

Ресурс, откуда Андрющенко взял информацию, информирует, что смерть 11 оккупантов подтвердил российский генштаб, а также так называемое "МВД" пророссийских боевиков в Донецке.

Сообщается, что все российские военные, которым было от 23 до 42 лет, "умерли от внезапной остановки сердца". В то же время вскрытия показали, что проблемы с сердцем были лишь у трех из них.

Оккупанты считают, что всех 11 россиян могли отравить. Захватчики подозревают диверсантов и простых жителей оккупированного Мариуполя, ожидающих прихода украинских сил в город.

Источник рассказал пропагандистам о каком-то яде, который останавливает сердце, однако следы яда невозможно обнаружить.

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