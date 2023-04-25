На відео чітко видно, що окупанти не проводять жодних відновлювальних робіт на території українського комбінату. Там залишилися лишень руїни та уламки, що впали з фасаду заводу.

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"Азовсталь" лишається в руїнах

Російські пропагандисти нещодавно опублікували відео з окупованим українським заводом "Азовсталь". На кадрах показана територія заводу, яку впродовж кількох місяців обстрілювали росіяни. Там багато спалених та зруйнованих вщент будівель. Від деяких з них лишилася лише каркасна основа та фундамент. Крім цього, на "Азовсталі" багато будівельного сміття, яке не прибрали з початку окупації.

Зруйнований комбінат "Азовсталь": дивіться відео

Зверніть увагу! 15 квітня уряд країни-агресорки ухвалив рішення про "передачу підприємства "Азовсталь" в довірче управління організації "Корпорації розвитку Донбасу"". Ця корпорація вже нібито подала заявку на створення на території "Азовсталі" промислового технопарку та екопромислового парку. Загалом, прийшли, зруйнували й тепер відмивають гроші – все в традиційному російському дусі.

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