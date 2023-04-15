Нещодавно Лев Пашко отримав звання "Герой України", а тієї ночі – рік тому отримав поранення. Для військового це був найважчий бій.

Повний текст інтерв'ю Запеклі бої на Азовсталі, поранення, полон і накази Редіса: інтерв'ю з Героєм України Хорусом

Ми вже були відрізані від "Азовсталі" й в один момент нам потрібно було прориватися на завод. Тієї ночі ми втратили багатьох бійців. Кращих… Багато хто отримав поранення, я отримав поранення. І висадка в Нормандії тепер для мене не виглядає такою страшною,

– пригадав Лев Пашко.

Хронологія подій: як вдалось прорватись на "Азовсталь"

Військовий пригадав, що на весь батальйон не вистачило машин. І десь близько на 200 людей не вистачило місця.

Хорус прийняв рішення йти пішки разом з цими хлопцями, вести їх, бо знав маршрут. Пригадує, що у них у полку є цитата "Редіса" – "командир перший заходить у бій і останнім виходить".

"Так воно і вийшло, що я йшов разом з іншими хлопцями в голові й виходив останнім, отримавши вже поранення", – пригадав військовий.

Відтворюючи події тієї ночі Лев розповів, що там був один єдиний міст через який можна було пройти, але ніч закінчилася і бійці не встигли.

Відтак, довелось натягувати переправу – знайшли рятувальні судна, перетягували їх та найперше переправляли поранених. І коли прийшла черга до мене – ми потрапили під артобстріл, нас таки помітили. Вже всіх переправили й залишилася тільки моя група – 9 людей,

– пригадав Хорус.

Переправа через річку, прорив на "Азовсталь" / Скриншот з відео, яке надав боєць

Далі, за словами бійця, шлюпка застрягла посеред річки: поруч пролетіли снаряди – поранили його й хлопців.

Ми лежали на березі, а судно посередині. Я по рації доклав, що у нас є поранені, що я поранений, що є вбиті, що нам потрібна допомога,

– пригадав Лев.

"Це було неможливо": Хорус про команду врятувати його з бійцями

Хорус пояснив, що проблема полягала в тому, що щільні артилерійські обстріли не дозволяли евакуюватися. До того ж річка відкрита, шлюпка застряла на середині.

Це було неможливо. І тут я почув, як в ефір вривається "Редіс" і віддає наказ врятувати комбата (тобто Лева, – 24 канал). Через якийсь час прибігають хлопці, переправляються на човні на наш бік і вже евакуйовують нас. Це була операція в ніч з 14 на 15 квітня,

– розповів військовий.

Після отриманого важкого поранення в Маріуполі Лев відмовився від евакуації, відтак потрапив у полон під час виходу з "Азовсталі". 21 вересня 2022 року був визволений з російського полону.