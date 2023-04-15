Недавно Лев Пашко получил звание "Герой Украины", а в ту ночь – год назад получил ранение. Для военного это было самое тяжелое сражение.
Полный текст интервью Упорные бои на Азовстали, ранения, плен и приказы Редиса: интервью с Героем Украины Хорусом
Мы уже были отрезаны от "Азовстали" и в один момент нам нужно было прорываться на завод. В ту ночь мы потеряли многих бойцов. Лучших… Многие получили ранения, я получил ранения. И высадка в Нормандии теперь для меня не выглядит такой страшной,
– вспомнил Лев Пашко.
Хронология событий: как удалось прорваться на "Азовсталь"
Военный вспомнил, что на весь батальон не хватило машин. И где-то около 200 человек не хватило места.
Хорус принял решение идти пешком вместе с этими ребятами, вести их, потому что знал маршрут. Помнит, что у них в полку есть цитата "Рэдиса" – "командир первый заходит в бой и последним выходит".
"Так оно и получилось, что я шел вместе с другими ребятами в голове и выходил последним, получив ранение", –вспомнил военный.
Воспроизводя события той ночи Лев рассказал, что там был один единственный мост, через который можно было пройти, но ночь закончилась и бойцы не успели.
Следовательно, пришлось натягивать переправу – нашли спасательные суда, перетаскивали их и в первую очередь переправляли раненых. И когда пришел черед ко мне – мы попали под артобстрел, нас таки заметили. Уже всех переправили и осталась только моя группа – 9 человек,
– вспомнил Хорус.
Переправа через реку, прорыв на "Азовсталь" / Скриншот по видео, которое предоставил боец
Далее, по словам бойца, шлюпка застряла посреди реки: рядом пролетели снаряды – ранили его и ребят.
Мы лежали на берегу, а судно посредине. Я по рации приложил, что у нас есть раненые, что я ранен, что убиты, что нам нужна помощь,
– вспомнил Лев.
"Это было невозможно": Хорус о команде спасти его с бойцами
Хорус объяснил, что проблема заключалась в том, что плотные артиллерийские обстрелы не позволяли эвакуироваться. К тому же река открыта, шлюпка застревала на середине.
Это было нереально. И тут я услышал, как в эфир врывается "Рэдис" и отдает приказ спасти комбата (то есть Льва – 24 канал). Через некоторое время прибегают ребята, переправляются на лодке на нашу сторону и уже эвакуируют нас. Это была операция в ночь с 14 на 15 апреля,
– рассказал военный.
После полученного тяжелого ранения в Мариуполе Лев отказался от эвакуации, затем попал в плен при выходе из "Азовстали". 21 сентября 2022 года был освобожден из российского плена.