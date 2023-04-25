На видео четко видно, что оккупанты не проводят никаких восстановительных работ на территории украинского комбината. Там остались только развалины и упавшие с фасада завода обломки.

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"Азовсталь" остается в руинах

Российские пропагандисты недавно опубликовали видео с оккупированным украинским заводом "Азовсталь". На кадрах показана территория завода, которую несколько месяцев обстреливали россияне. Там много сожженных и разрушенных дотла зданий. От некоторых из них осталось только каркасное основание и фундамент. Кроме этого, на "Азовстале" много строительного мусора, который не убрали с начала оккупации.

Разрушенный комбинат "Азовсталь": смотрите видео

Обратите внимание! 15 апреля правительство страны-агрессорки приняло решение о "передаче предприятия "Азовсталь" в доверительное управление организации "Корпорации развития Донбасса"". Эта корпорация уже якобы подала заявку на создание на территории "Азовстали" промышленного технопарка и экопромышленного парка. В общем, пришли, разрушили и теперь отмывают деньги – все в традиционном российском духе.

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