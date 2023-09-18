Звернімо увагу, що ще більше вражає статистика втрат від початку повномасштабного вторгнення. За понад півтора року великої війни на той світ відправили 272 940 російських загарбників. Причому реальна цифра може бути значно більшою, адже точно підрахувати ліквідованих ворогів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Що стосується техніки, то теж чимало одиниць перетворили на брухт. У ворога стало на тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем і БпЛА оперативно-тактичного рівня менше. Крім того, на балансі так званої "другої армії світу" вже не дорахуються кількох сотень літаків і гелікоптерів. Найдорожчою втратою ворога став крейсер "Москва", який лежить на дні Чорного моря.

Пройдімося детальніше по втратах ворога у техніці:

танків – 4 623;

бойових броньованих машин – 8 834;

артилерійських систем – 6 027;

РСЗВ – 776;

засобів ППО – 525;

літаків – 315;

гелікоптерів – 316;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 769;

крилатих ракет – 1 462;

кораблів і катери – 20;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 571;

спеціальної техніки – 901.



Актуальні втрати ворога станом на 18 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Звернімо увагу на ранкове зведення Генштабу ЗСУ. У ньому зазначили, що впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах скупчення живої сили, озброєння та техніки ворога.

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили 2 райони скупчення особового складу, зброї та техніки. А ще 2 зенітно-ракетні комплекси, 11 артилерійських засобів, 3 склади боєприпасів і станцію РЕБ окупантів.