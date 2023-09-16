Депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин рассказал 24 Каналу, что оккупанты больше используют Мариупольский порт. Туда, по всей вероятности, доставляют оружие с территории России.
Смотрите также ВСУ достигли успеха в районе трех населенных пунктов Донецкой и Запорожской областей, – Генштаб
Мариуполь теперь является логистическим хабом
В последнее время украинского "хлопка" в Мариуполе стало значительно больше. Так, недавно в Мариупольском районе раздавались взрывы. Так называемая российская ПВО работала в районе Юрьевки и Ялты. Не везло россиянам и на Белосарайской косе, и на всей линии, расположенной на побережье Азовского моря.
Прилетов много и поэтому оккупанты уже перестают использовать Мариуполь как место скопления своих военных. Его теперь используют как военно-логистический хаб,
– отметил Дмитрий Забавин.
Теперь все, что приходит в Мариуполь, сортируют и отправляют на Донецкое направление, а также на временно оккупированные территории Запорожской области. Особенно популярным направлением стал Бердянск.
"У них, на радость нам, существенно ухудшилось состояние логистики из-за событий, связанных с Крымом. Соответственно, они увеличили логистическую нагрузку на Мариуполь со стороны террористической России", – отметил депутат Мариупольского горсовета.
Дмитрий Забавин о проблемах россиян в Мариуполе: смотрите видео
Все, что приходит из Новороссийска, идет в Бердянск и дальше в направлении других оккупированных территорий. Для этого, в частности, сейчас используют Мариупольский порт. Недавно туда завести 1700 тонн якобы строительных материалов. Хотя прямых доказательств, что там действительно вооружение, нет, но, очевидно, что это приоритет для оккупантов.
С начала 2023 года россияне перевезли 80 тысяч тонн "строительных материалов" и "гуманитарной помощи" через Мариупольский порт.
Оккупанты усиливают оборону Мариуполя: что известно
- Понемногу россияне начинают готовиться к будущей обороне Мариуполя, понимая, что не смогут удержать первую линию обороны. Так, вдоль трассы на Бердянск Россия держит лагеря по подготовке для мобилизованных, там также сосредоточена техника для тренировок и будущей обороны побережья.
- Кроме того, в районе поселка Никольского оккупанты также держат свои резервы. Там и готовят последнюю перед Мариуполем линию обороны. К тому же там довольно лесистая местность, поэтому россиянам удобно прятаться.
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что активно укрепляться российские оккупанты начали после выхода из Урожайного, что в Донецкой области. Его ВСУ освободили 16 августа. Сейчас одна из линий обороны протянулась от Никольского до Розовки – границы между Донецкой и Запорожской областями в направлении Родов.