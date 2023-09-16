Депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин рассказал 24 Каналу, что оккупанты больше используют Мариупольский порт. Туда, по всей вероятности, доставляют оружие с территории России.

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Мариуполь теперь является логистическим хабом

В последнее время украинского "хлопка" в Мариуполе стало значительно больше. Так, недавно в Мариупольском районе раздавались взрывы. Так называемая российская ПВО работала в районе Юрьевки и Ялты. Не везло россиянам и на Белосарайской косе, и на всей линии, расположенной на побережье Азовского моря.

Прилетов много и поэтому оккупанты уже перестают использовать Мариуполь как место скопления своих военных. Его теперь используют как военно-логистический хаб,

– отметил Дмитрий Забавин.

Теперь все, что приходит в Мариуполь, сортируют и отправляют на Донецкое направление, а также на временно оккупированные территории Запорожской области. Особенно популярным направлением стал Бердянск.

"У них, на радость нам, существенно ухудшилось состояние логистики из-за событий, связанных с Крымом. Соответственно, они увеличили логистическую нагрузку на Мариуполь со стороны террористической России", – отметил депутат Мариупольского горсовета.

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Все, что приходит из Новороссийска, идет в Бердянск и дальше в направлении других оккупированных территорий. Для этого, в частности, сейчас используют Мариупольский порт. Недавно туда завести 1700 тонн якобы строительных материалов. Хотя прямых доказательств, что там действительно вооружение, нет, но, очевидно, что это приоритет для оккупантов.

С начала 2023 года россияне перевезли 80 тысяч тонн "строительных материалов" и "гуманитарной помощи" через Мариупольский порт.

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