Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, у россиян есть наработанные маршруты поставок и места дислокации, которые трудно поразить.
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Как устроена логистика окупантов
На территории Мариупольского района вдоль трассы на Бердянск Россия держит лагеря по подготовке для мобилизованных. На этом же участке сосредоточено некоторое количество техники для тренировок и будущей обороны побережья.
"Оккупанты превратили территорию от Мариуполя в Бердянск в узел накопления сил, которые распределяют по фронту уже в районе Бердянска. Оттуда проще передвигать подразделения на Токмак, Пологи и другие горячие точки", – объяснил чиновник.
Петр Андрющенко о местонахождении оккупантов: смотрите видео
Также важным центром обороны россиян вблизи Мариуполя является район поселка Никольский. Там оккупанты держат резервы и готовят последнюю перед Мариуполем линию обороны.
Этот участок является частью цепи обеспечения, которая идет на поселок Розовка Запорожской области. На севере же Мариупольского района оккупанты концентрируют резервы вблизи поселка Малоянисоль, которые впоследствии перебрасывают на Угледарское направление.
Места дислокации российских подразделений к северо-западу от Мариуполя / 24 Канал
"На обоих этих участках много лесов, в которых удобно прятаться. В местах концентрации резервов россияне размещают свои подразделения по домам среди гражданских жителей. Правда, надолго они там не задерживаются из-за постоянного перемещения подразделений на фронт", – сказал Андрющенко.
Ситуация на Таврическом направлении
В течение последней недели наиболее активно Силы обороны наступали на Мелитопольском направлении, пытаясь расширить плацдарм возле Работино. Именно на этом участке фронта расположены едва ли не самые мощные укрепления врага.
В то же время, продвижение ВСУ на Бердянском направлении временно остановилось. Как отметил командующий Таврическим направлением генерал Тарнавский в интервью The Guardian, наступление Украины вблизи Великой Новоселки "имело иную цель", чем стремительное освобождение территорий. Также он намекнул, что для того, чтобы добиться успехов в одном из направлений наступления, Силы обороны должны были ввести в заблуждение противника активностью на других.
Важными участками фронта, непосредственно влияющими на бои в Запорожье, являются также Бахмут и Херсонщина. На этих участках Вооруженные Силы проводят ограниченные наступательные действия для того, чтобы держать врага в напряжении и заставлять его перекидывать часть войск не под Мелитополь.