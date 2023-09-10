Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, росіяни мають напрацьовані маршрути постачання та місця дислокації, які важко уразити.

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Як влаштована логістика окупантів

На території Маріупольського району вздовж траси на Бердянськ Росія тримає табори з підготовки для мобілізованих. На цій же ділянці зосереджена певна кількість техніки для тренувань і майбутньої оборони узбережжя.

"Окупанти перетворили територію від Маріуполя до Бердянська на вузол накопичення сил, які розподіляють по фронту вже в районі Бердянська. Звідти простіше пересувати підрозділи на Токмак, Пологи та інші гарячі точки", – пояснив посадовець.

Петро Андрющенко про місця розташування окупантів: дивіться відео

Також важливим центром оборони росіян поблизу Маріуполя є район селища Нікольського. Там окупанти тримають резерви та готують останню перед Маріуполем лінію оборони.

Ця ділянка є частиною ланцюга забезпечення, що йде до селища Розівка Запорізької області. На півночі ж Маріупольського району окупанти концентрують резерви, які згодом перекидають на Вугледарський напрямок, поблизу селища Малоянисоль.

Місця дислокації російських підрозділів на північний Захід від Маріуполя / 24 Канал

"На обох цих ділянках багато лісів, у яких зручно ховатися. В місцях концентрації резервів росіяни розміщують свої підрозділи по хатах серед цивільних мешканців. Щоправда, надовго вони там не затримуються через постійне переміщення підрозділів на фронт", – поділився Андрющенко.

Ситуація на Таврійському напрямку