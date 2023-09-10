Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, росіяни мають напрацьовані маршрути постачання та місця дислокації, які важко уразити.

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Як влаштована логістика окупантів

На території Маріупольського району вздовж траси на Бердянськ Росія тримає табори з підготовки для мобілізованих. На цій же ділянці зосереджена певна кількість техніки для тренувань і майбутньої оборони узбережжя.

"Окупанти перетворили територію від Маріуполя до Бердянська на вузол накопичення сил, які розподіляють по фронту вже в районі Бердянська. Звідти простіше пересувати підрозділи на Токмак, Пологи та інші гарячі точки", – пояснив посадовець.

Петро Андрющенко про місця розташування окупантів: дивіться відео

Також важливим центром оборони росіян поблизу Маріуполя є район селища Нікольського. Там окупанти тримають резерви та готують останню перед Маріуполем лінію оборони.

Ця ділянка є частиною ланцюга забезпечення, що йде до селища Розівка Запорізької області. На півночі ж Маріупольського району окупанти концентрують резерви, які згодом перекидають на Вугледарський напрямок, поблизу селища Малоянисоль.

Місця дислокації окупантів у Маріупольському районі

Місця дислокації російських підрозділів на північний Захід від Маріуполя / 24 Канал

"На обох цих ділянках багато лісів, у яких зручно ховатися. В місцях концентрації резервів росіяни розміщують свої підрозділи по хатах серед цивільних мешканців. Щоправда, надовго вони там не затримуються через постійне переміщення підрозділів на фронт", – поділився Андрющенко.

Ситуація на Таврійському напрямку

  • Протягом останнього тижня найбільш активно Сили оборони наступали на Мелітопольському напрямку, намагаючись розширити плацдарм біля Роботиного. Саме на цій ділянці фронту розташовані чи не найпотужніші укріплення ворога.

  • Водночас просування ЗСУ на Бердянському напрямку тимчасово зупинилось. Як зазначив командувач Таврійським напрямком генерал Тарнавський в інтерв'ю The Guardian, наступ України поблизу Великої Новосілки "мала іншу мету", аніж стрімке звільнення територій. Також він натякнув, що для того, щоб досягти успіхів на одному з напрямків наступу, Сили оборони мали ввести в оману противника активністю на інших.

  • Важливими ділянками фронту, що безпосередньо впливають на бої на Запоріжжі, є також Бахмут та Херсонщина. На цих ділянках Збройні Сили проводять обмежені наступальні дії для того, щоб тримати ворога в напрузі й змушувати його перекидати частину військ не до Мелітополя.