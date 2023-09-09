Зрештою, протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень української армії з окупантами. Крім цього, ворог завдав 13 ракетних та 64 авіаційних ударів, а також здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

До теми Окупанти намагаються прорвати лінії оборони ЗСУ на Сході: у Генштабі назвали напрямки

Що відбувається на Сході України

Ворог намагався повернути позиції біля Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки: дивіться відео

Окупанти намагалися наступати на Новокалинове, Красногорівку й Пречистівку: дивіться карту

Яка ситуація на Півдні України

Росіяни намагалися повернути втрачені позиції біля Роботиного: дивіться карту

ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонської області: дивіться карту

Що відбувалося на інших напрямках

Сили оборони завдали потужних втрат ворогу

Авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 1 пункті управління та по 1 позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем було уражено 1 склад боєприпасів, 9 артилерійських засобів, 6 пунктів управління, 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.