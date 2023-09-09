Таким образом, за прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений украинской армии с оккупантами. Кроме того, враг нанес 13 ракетных и 64 авиационных ударов, а также совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Враг пытался вернуть позиции у Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки: смотрите видео

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Какая ситуация на Юге Украины

Россияне пытались вернуть утраченные позиции у Работиного: смотрите карту

ВСУ удерживают позиции на левом берегу Херсонской области: смотрите карту

Что происходило по другим направлениям

Силы обороны нанесли мощные потери врагу

Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники, 1 пункту управления и 1 позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем были поражены 1 состав боеприпасов, 9 артиллерийских средств, 6 пунктов управления, 1 станция радиоэлектронной борьбы противника.