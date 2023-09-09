Таким образом, за прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений украинской армии с оккупантами. Кроме того, враг нанес 13 ракетных и 64 авиационных ударов, а также совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Что происходит на Востоке Украины

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил в районах населенных пунктов Синьковки, Новоегоровки, Орехово-Василовки и юго-восточнее Дибровы, а также вернуть под свой контроль позиции в районах Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки в Донецкой области. Для восполнения своих потерь противник продолжает опрокидывать на указанные направления резервы, комплектует штурмовые группы преимущественно пользуясь заключенными.

Враг пытался вернуть позиции у Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки: смотрите видео

На Авдеевском и Марьинском направлениях украинские защитники успешно держат оборону возле Авдеевки и Марьинки, где в течение суток противник предпринял более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районах Новокалинового, Красногоровки и Пречистовки Донецкой области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

Оккупанты пытались наступать на Новокалинове, Красногоровку и Пречистовку: смотрите карту

На Шахтерском направлении Силы обороны имеют инициативу, продолжают оказывать давление на врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю.

Какая ситуация на Юге Украины

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике и заставляют врага отходить с занимаемых позиций. В то же время противник перекидывает на это направление наиболее боеспособные части из состава воздушно-десантных войск. Так, Силами обороны в районе Работиного Запорожской области были отражены более 10 таких попыток.

Россияне пытались вернуть утраченные позиции у Работиного: смотрите карту

На Херсонском направлении наши защитники продолжают удерживать захваченные позиции на левом берегу Днепра, вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады боеприпасов и наносить успешное поражение по тылам противника.

ВСУ удерживают позиции на левом берегу Херсонской области: смотрите карту

Что происходило по другим направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления.

Силы обороны нанесли мощные потери врагу

Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники, 1 пункту управления и 1 позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем были поражены 1 состав боеприпасов, 9 артиллерийских средств, 6 пунктов управления, 1 станция радиоэлектронной борьбы противника.