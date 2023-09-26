Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу про ситуацію з "малими народами Росії" в українському місті і як вони поводяться на новому місці.
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"Ця тенденція геть не спадає. На сьогодні можемо казати, що приблизно 55 тисяч цивільних окупантів перебуває в місті", – зазначив Андрющенко.
За його словами, написи арабською на ринках і жінки в паранджі вже стали нормальними явищами в Маріуполі. Людей з азійської частини Росії дедалі більше – чеченців, дагестанців та інших.
Яка мета країни-агресорки
Заселяючи окуповане українське місто своїми етнічними меншинами, Росія розв'язує одразу дві проблеми. Країна-агресорка позбувається "небажаних елементів" на своїй території і водночас виселяє українців на захопленій. Цей метод використовували свого часу Російська імперія та СРСР.
Однак навала "малих народів Росії" в Маріуполі доволі нестабільна. Представники меншин активно самознищуються, і їх ніхто не зупиняє.
"Вони самі себе скорочують: постійно відбуваються якісь бійки, скандали. Етнічні конфлікти розквітли в Маріуполі, враховуючи абсолютну безкарність, абсолютне невтручання "органів влади"", – додав Андрющенко.
Ситуація в Маріуполі: останні новини
- В окупованому місті лишилась п'ята частина мешканців – близько 100 тисяч людей. Вони живуть під постійним тиском і ризиком втратити залишки свого майна.
- У Маріуполі тривають вибухи – останній стався 7 вересня. Тоді було гучно в районі зруйнованого торговельного центру "Порт-Сіті" і бетонного мінізаводу.
- Російські окупанти бояться наступу ЗСУ і намагаються укріпитись у Маріуполі. Зокрема, ворог закопує пошкоджену техніку, щоб використовувати її виключно як вогневу точку.