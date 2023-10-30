Российский следственный комитет заявил, что якобы задержал двух подозреваемых в убийстве 9 человек во временно оккупированной Волновахе.
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Версия оккупантов
В России заявили, что 9 человек в Волновахе убили двое российских военнослужащих с Дальнего Востока, которые проходят службу по контракту. А мотивом их преступления якобы стал конфликт на бытовой почве.
Российский следственный отдел также утверждает, что подозреваемые "задержаны и доставлены в следственный отдел", а теперь будут собирать доказательную базу. Также СК России возбудил уголовное дело по данному факту.
Особенно цинично эти сообщения смотрятся на фоне российских пропагандистских заявлений о Буче. Россияне до сих пор не признали зверства русской армии в Киевской области и называют это "фейками" и "антироссийскими провокациями".
Так что не исключено, что убийство 9 украинцев в Волновахе – лишь верхушка Айсберга, которая смогла выплыть на поверхность.
Что следует знать о жестоком убийстве в Волновахе
- В оккупированном Волновахе в собственном доме расстреляли семью из 9 человек, среди которых – двое детей.
- В сети сообщают, что семья Капканец собралась по случаю празднования дня рождения свекрови. Местные жители рассказывают, что за несколько дней до стрельбы Андрей Капканец поссорился с кадыровцами, пытавшимися забрать у него дом. Через несколько дней оккупанты решили отомстить и ворвались в дом семьи.
- От рук оккупантов погибли Андрей и его жена Наталья, а также двое их детей – 4-летний Никита и ученица младших классов Анастасия. В доме также была мать Андрея, которая собрала всех по случаю дня рождения, и еще четыре человека.
- Соседи говорят, что оккупанты хотят скрыть преступление, а дом залили водой.