Російський слідчий комітет заявив, що нібито затримав двох підозрюваних у вбивстві 9 людей у тимчасово окупованій Волновасі.

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Версія окупантів

У Росії заявили, що 9 людей у Волновасі вбили двоє російських військовослужбовців із Далекого Сходу, які проходять службу за контрактом. А мотивом їхнього злочину буцімто став конфлікт на побутовому ґрунті.

Російський слідчий відділ також стверджує, що підозрюваних "затримали та доставили у слідчий відділ", а тепер збиратимуть доказову базу. Також СК Росії порушив кримінальну справу за цим фактом.

Особливо цинічно ці повідомлення виглядають на фоні російських пропагандистських заяв про Бучу. Росіяни досі не визнали звірства російської армії у Київській області та називають це "фейками" та "антиросійськими провокаціями".

Тож не виключено, що вбивство 9 українців у Волновасі – лише верхівка Айсберга, яка змогла виплисти на поверхню.

Що варто знати про жорстоке вбивство у Волновасі