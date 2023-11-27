Как сообщили источники 24 Канала в разведке, это была спецоперация ГУР МО. К слову, Смоленская область не в первый раз страдает от дронов. В октябре россияне жаловались на атаку БПЛА на авиационный завод.

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Атака была результативной, операция ГУР достигла поставленных целей,

– сообщили источники в разведке.

Россияне в сети публиковали кадры взрывов и заявляли, что системы и средства ПВО якобы пытались сбить беспилотники. На опубликованных кадрах не только слышны звуки взрывов, но и видны два густых столба дыма.

К утру российское минобороны заявило об "успешном отбитии атаки". По словам оккупантов, "пэ-вэ-о" якобы сбила два дрона, которые пытались атаковать Смоленскую область. О разрушениях или пострадавших, конечно, не сообщали.

Впрочем, российские телеграм-каналы, ссылаясь на собственные источники, жалуются, что взрывы прогремели на Смоленском авиационном заводе. Согласно их сообщениям, один из беспилотников упал на крышу 6 цеха авиазавода и взорвался. В результате взрыва была повреждена крыша и балка перекрытия. Пока эта информация не подтверждена, ведь российские власти не комментируют взрывы.

Россияне жаловались на массированную атаку дронов