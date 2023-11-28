Мэр Мелитополя Иван Федоров в своем телеграм-канале поделился первыми деталями. По его словам, "прилет" зафиксирован по зданию оккупантов, пишет 24 Канал.
Интересно Враги используют ЗАЭС как огневую позицию: звуки запусков слышали представители МАГАТЭ, – ISW
Последствия "хлопка" в Токмаке
Как рассказал Федоров, ссылаясь на данные местных, взрывы связаны с ударом по зданию в центре города, которое российские захватчики давно использовали в своих целях.
После взрывов россияне засуетились – эвакуировали "трехсотых" и вещи,
– сообщил Федоров.
Мэр Мелитополя также отметил, что среди оккупантов есть погибшие. Точное количество ликвидированных представителей страны-агрессора уточняется.
Что этому предшествовало
Утром во вторник, 28 ноября, во временно оккупированном Токмаке Запорожской области раздались взрывы.
Жители сообщают о громких взрывах, которые слышал весь город,
– написал Федоров в 08:35 в своем телеграм-канале.
Заметим, что за несколько минут до этого исчезло электроснабжение.
Ситуация в Запорожской области
- В 08:51 28 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории предприятия в одном из районов Запорожья. От взрывной волны повреждений получил магазин рядом с местом удара. Пока известно об одном пострадавшем человеке – у него легкие ранения.
- Руководитель областной военной администрации Юрий Малашко отметил, что, по предварительной информации, это была одна из модификаций баллистической ракеты "Искандер".
- В пятницу, 24 ноября, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздавались взрывы. По словам Федорова, после первого взрыва на несколько минут исчезла связь.