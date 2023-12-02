Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, информирует 24 Канал. По его словам, о взрыве сообщили местные жители.

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"Мелитополь, добрый вечер. Оккупанты, пакет?" – написал Федоров.

Известно, что громко было в северной части города. Отметим, что о взрывах городской голова сообщил в 16:44.

"Курение – убивает": перекур в Мелитополе не удался

Взрывы во временно оккупированном Мелитополе звучали и 1 декабря. Громко было на въезде в город.

В украинской разведке сообщили, что силы сопротивления уничтожили несколько оккупантов. Кроме того, партизаны поразили топливозаправщик россиян. Технику вывели из строя.

Засаду врагу устроили в его "любимом" месте. Захватчики любили привалы "на перекур" на проспекте Богдана Хмельницкого, 115.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины и отважные украинские партизаны напоминают: курение – убивает,

– заявили в ГУР МО.

Как отметили в разведке, оккупационная так называемая "администрация" Мелитополя пытается скрыть последствия успешной атаки сил сопротивления. Все из-за того, что коллаборанты боятся спецслужб Кремля.

Снова прилетело

Не было покоя оккупантам вблизи Мелитополя и 24 ноября. Россияне жаловались на обстрел "иностранными ракетами". Взрывы слышали в Акимовке. Это поселок, расположенный между Мелитополем и Джанкоем.

По словам городского головы Мелитополя Ивана Федорова, прилетело по расположению вражеских войск.

Взрывы 24 ноября слышали и в Мелитополе. Из-за этого на несколько минут полностью исчезла мобильная связь.