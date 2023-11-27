В районе поселка Мирное местные жители слышали перестрелку. Позже оказалось, что это было противостояние между оккупантами и партизанами, взорвавшими машину кадыровцев.
Могут выселить в любой момент: Федоров описал преступления россиян на оккупированных территориях
Транспорт сгорел
Кадыровцы ждали помощи. Неожиданно их "Нива" взорвалась.
При всех попытках оккупантов подавить или запугать движение сопротивления на оккупированных территориях ликвидация врага происходила и будет происходить систематически,
– сообщил Иван Федоров.
Число жертв в результате взрыва устанавливается.
Движение сопротивления в Мелитополе: последние новости
- Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что ликвидация врага во временно оккупированном Мелитополе ведется не только взрывами и прилетами, но силами сопротивления. По его словам, на днях очередная партия оккупантов отравилась. Россияне заказали еду в каком-то кафе, а после того, как поели ее, весь коллектив отравился. Курьера найти не могут.
- Ночью 20 октября в захваченном россиянами Мелитополе в Запорожье раздавались взрывы. Причина взрыва – подрыв автомобиля с оккупантами. Об этом сообщил Иван Федоров. По его данным, в подорванном автомобиле были россияне, которые регулярно занимались мародерством.
- Буквально еженедельно партизанки "Злой мавки" печатают и доставляют сотни газет с правдивыми новостями жителям Мелитополя. Все, чтобы помочь не утонуть в российской пропаганде. Недельные новости от "Злой мавки" – это то, о чем не расскажут оккупанты. Партизанки призывают, после того как прочитал газету, передавать ее другим.