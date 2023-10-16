Недельные новости от "Злой мавки" – это то, о чем не расскажут оккупанты. Партизаны призывают, после того как прочитал газету, передай ее другим.
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"О чем не расскажут оккупанты"
Газеты доставляют в почтовые ящики, под двери, во дворы. Кроме того, местные жители передают их из рук в руки.
Наши люди продолжают бойкотировать оккупационные власти и борются с российской пропагандой! Мелитополь ждет ВСУ. Мелитополь – это Украина! Прочитал газету – передай другому!
– подчеркнула "Злая мавка".
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Как партизаны доставляют правдивые новости / Фото "Злой мавки"
Украинское сопротивление в Крыму
- Недавно движение сопротивления "Желтая лента" распространило целый ряд красноречивых фото. На них украинцы возле памятных мест и знаков в оккупированном Крыму с символикой родного государства.
- Наши люди напоминают оккупантам, что их время идет. Так что лучше убираться прочь.
- "Желтая лента" подчеркнула: "Мы будем продолжать свое сопротивление российской оккупации столько, сколько нужно. Нас не остановить!".