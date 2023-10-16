Тижневі новини від "Злої мавки" – це те, про що не розкажуть окупанти. Партизанки закликають, після того, як прочитав газету, передай її іншим.

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"Про що не розкажуть окупанти"

Газети доставляють до поштових скриньок, під двері, у двори. Окрім того, місцеві жителі передають їх з рук в руки.

Наші люди продовжують бойкотувати окупаційну владу та борються з російською пропагандою! Мелітополь чекає на ЗСУ. Мелітополь – це Україна! Прочитав газету – передай іншому!

– наголосила "Зла мавка".

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Як партизани доставляють правдиві новини / Фото "Злої мавки"

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